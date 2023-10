Funerale Dalida Angelini, folla commossa in chiesa. Presente anche Maurizio Landini

Viareggio, 10 ottobre 2023 – Anche il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ha preso parte nella chiesa di Ripa di Seravezza ai funerali di Dalida Angelini, ex segretario della Cgil regionale, deceduta a 65 anni domenica mattina.

Dalida Angelini era stata un punto di riferimento importante per il mondo sindacale e soprattutto per i lavoratori. Cresciuta a Viareggio e professionalmente formatasi alla Camera del Lavoro di via Battisti, quando sorgeva al fianco del vecchio commissariato di polizia, Dalida aveva portato avanti i diritti dei lavoratori del terziario. Fu la prima a proclamare uno sciopero dei bagnini, nel 1988, rivendicandone salari più adeguati e un contratto stabile e regolare.

Numerosi i ricordi e gli attestati giunti alla famiglia dal mondo politico e sindacale. Fra i tanti anche quello del presidente della Provincia Luca Menesini: "È una grave perdita, quella di Dalida Angelini, da sempre impegnata nella Cgil di cui è stata la prima segretaria regionale e sono vicino, personalmente e a nome dell’amministrazione provinciale, alla famiglia in questo triste momento”.

Dalida Angelini era una donna che ha sempre messo al primo posto i diritti dei più deboli, delle donne, delle lavoratrici e dei lavoratori, di coloro che non avevano modo di difendersi, in un impegno quotidiano che l’ha portata ad essere apprezzata soprattutto per gli importanti risultati ottenuti per affermare quel welfare alla base di una società che voglia essere equa e dia a tutti opportunità di crescita. E proprio quel suo lavoro svolto sempre con competenza e umanità, ha rappresentato un modello per coloro che l’hanno conosciuta e sarà la strada che sicuramente in molti seguiranno anche in futuro”.