Fugge alla vista della polizia. Aveva con sé droga e soldi

È fuggito attraverso i campi non ha appena ha visto una Volante della polizia. Sapeva che aveva qualcosa da nascondere alle autorità sotto forma di 35 dosi di cocaina, pronte per essere spacciate in città. La sua fuga è però durata poco. Gli uomini della Volante non hanno esitato a inseguirlo e a catturarlo. La droga che evidentemente non è riuscito a gettare via, è stata recuperata. Così come è stata recuperata una discreta somma di denaro, probabile frutto della sua attività di spaccio. Il movimentato episodio è successo giovedì pomeriggio e si è concluso con l’arresto di un marocchino di 32 anni, con una lunga sfilza di reati commessi legati a furti e spaccio di droga. Alle vecchie accuse ora deve aggiungere quelle nuove: resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’equipaggio della Squadra Volante, transitando nel quartiere della Migliarina, in via della Portichina, aveva notato l’extracomunitario, personaggio già ben conosciuto alle forze dell’ordine che, appena vista la pattuglia, è fuggito a piedi inoltrandosi nei campi. L’immediato inseguimento ha permesso di bloccarlo poche decine di metri dopo; l’uomo ha cercato in tutti i modi di divincolarsi per proseguire la fuga ma non ha avuto successo poiché è stato infine bloccato e ammanettato. L’immediata perquisizione effettuata ha portato al ritrovamento di 35 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 12 grammi e mezzo, dosi già pronte per lo spaccio. Aveva poi con sé un sacchetto in plastica con all’interno ulteriore cocaina per un peso di oltre 50 grammi nonché di 550 euro in contanti suddivise in banconote di piccolo taglio, probabile provento, come si diceva, dello spaccio pregresso.

Gli agenti hanno poi trasportato l’uomo presso la sua abitazione dove sono state rinvenute e sequestrate due bilancine elettroniche e il materiale per il confezionamento dello stupefacente. Accompagnato poi in Commissariato l’extracomunitario è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

red.viar.