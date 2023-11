Fuga di gas: arrivano i vigili del fuoco

Come successo due giorni fa nel centro storico di Pietrasanta, i vigili del fuoco tornati in azione, stavolta nel centro di Forte, in via Mazzini, a causa di una fuga di gas proveniente dai tubi sotto la strada. Sono stati alcuni passanti a segnalare il forte odore, con una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta subito intervenuta sul posto (nella foto). La fuga di gas si era sprigionata da una tubazione, interrata, di bassa pressione. L’area era interessata da lavori di escavazione per rimuovere l’apparato radicale di una pianta.