Frontale tra auto sui binari. Paura al passaggio a livello

La locomotiva è arrivata ad un passo da quelle due auto accortocciate sui binari, rimaste bloccate dopo un frontale avvenuto a cavallo del passaggio a livello. Se il treno avesse continuato la sua corsa per altri cinquecento metri, forse anche qualcuno meno, adesso racconteremmo tutta un’altra storia.

Si è letteralmente sfiorata la tragedia, ieri mattina, intorno alle 7.30; quando per cause ancora da accertare due utilitarie si sono scontrate lungo la via Aurelia Sud, proprio sulla linea ferroviaria che separa il quartiere Varignano da Bicchio. Lo schianto, violento, è avvenuto tra un Renault, alla guida una donna di 35 anni che procedeva in direzione Torre del Lago, e una Opel Corsa, condotta da un uomo di 48 anni arrivato invece dal senso contrario. In quel momento, mentre le auto incidentate dopo lo scontro si trovavano sui binari, stava sopraggiungendo un treno, in transito sulla linea Viareggio-Lucca, che grazie alla prontezza dei macchinisti è riuscito a bloccarsi a pochissimi metri dalla Renault.

Entrambi gli automobilisti, residenti a Viareggio sono rimasti feriti nel frontale, ma fortunatamente non in gravi condizioni e sempre coscienti. Sono stati trasportati in ambulanza (due quelle inviate dalle centrale del 118 allertata da alcuni testimoni che hanno assistito all’incidente) al pronto soccorso dell’ospedale “Versilia“ in codice giallo.

Pesanti, invece, le ripercussioni sulla circolazione che per oltre un’ora è stata bloccata. Sia il traffico ferroviario che quello stradale sono rimasti interrotti all 9.15. Il tempo necessario per prestare i primi soccorsi ai feriti; per consentire poi i rilievi della Polizia Municipale, che dovrà stabilire la dinamica del sinistro; e dunque gli accertamenti della Polfer, che dovrà chiarire in vece se le sbarre del passaggio al livello, al momento dell’impatto tra le due auto, fossero parzialmente abbassate. Sul posto è arrivato anche il personale di Rfi e gli operai di una ditta specializzata, che hanno bonificato i binari e l’asfalto dai detriti delle auto, oltre ai carri attrezzi che hanno rimosso entrambi i veicoli. Solo a quel punto, con inevitabili ritardi per i treni della linea, è ripresa la circolazione ferroviaria. E si riapre la questione dei passaggi a livello, due quelli ancora attivi a Viareggio mentre da anni si discute di sottopassi e cavalcavia.

Red.Viar.