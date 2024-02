Frane e caduta di alberi. Paesi messi a dura prova

Gli acquazzoni hanno messo a dura prova il territorio di Camaiore. Non sono ancora state curate le ferite delle ultime ondate di maltempo, che sulle colline sono tornati a verificarsi frane e smottamenti, oltre alla caduta di diversi alberi che hanno costretto le forze a disposizione del Comune a fare gli straordinari. La frazione investita in maniera più critica dal maltempo è quella di Fibbialla, dove in via di Vaglio è avvenuta la frana di una porzione del versante a poca distanza da dove, a novembre, si era registrato un fenomeno analogo, per fortuna già messo in sicurezza. Sul posto, nella mattinata, il Comune ha inviato un geologo per tutte le analisi e le rilevazioni del caso e per individuare la migliore soluzione di ripristino.

Gli alberi caduti hanno compromesso la viabilità in varie zone del territorio: a Migliano, in via della Polla, e in via Summonti alla Pieve. Sulla via per Pedona, un albero è caduto in mezzo alla carreggiata, compromessa anche dal fango. In tutti e tre i casi, i tecnici del Comune sono intervenuti per ripristinare la viabilità. A Lombrici, oltre alla caduta di un albero si è verificata l’inclinazione di un palo dell’Enel. Sempre sulle colline, smottamenti hanno interessato due borghi vicini: quello di Torcigliano, dove i detriti hanno invaso la carreggiata, e quello di Gombitelli, con frane piccole e medie su cui il Comune si è messo al lavoro. Scendendo il pianura, un albero è caduto al Parco dei Bambini e della Poesia di Lido. Nei vari settori critici, gli interventi della protezione civile e dell’ufficio tecnico hanno permesso di garantire la sicurezza, mentre si continua a lavorare al ripristino della normalità.