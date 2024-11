"Frana pericolosissima". Mozione in Provincia

"E’ necessario intervenire prima che possa accadere l’irreparabile". Commenta così la capogruppo Fdi in consiglio provinciale Mara Nicodemo il sopralluogo sulla strada che collega Stazzema a valle. Presenti il capogruppo di Luce a Stazzema, Baldino Stagi, le consigliere Marina Staccioli e Federica Canci ed alcuni cittadini. "La frana sta peggiorando, come testimonia la linea guida tracciata sulla strada – sottolinea Nicodemo – una frana che era già stata oggetto di attenzione in passato, coi sopralluoghi dell’allora consigliere provinciale Fdi Matteo Petrini e del consigliere regionale Vittorio Fantozzi. "Il lavoro che è stato fatto sulla strada è provvisorio e non può garantire la piena sicurezza: si procede in un solo senso di marcia, senza semaforo e senza catarifrangenti per la segnalazione notturna. L’azione proseguirà con una mozione in Provincia per richiedere che i tecnici si rechino sul posto a constatare se la frana stia realmente peggiorando e venga effettuato un rapido e risolutivo intervento"