Frana di Albetreta, entro fine settimana strada aperta per i residenti

L’uscita dal tunnel, per gli abitanti di Albetreta in grossa difficoltà a causa della frana post-maltempo, è stata messa in agenda per questo fine settimana con la riapertura della strada al transito delle auto. Per la strada che dal centro di Strettoia sale verso la collina sarà il primo passo verso un ritorno alla normalità una volta completati i lavori di messa in sicurezza. L’emergenza frana, con terra, rami e materiale roccioso caduti sulla carreggiata a circa 300 metri dall’ingresso a valle, semi-isolando una quindicina di persone, viene quindi affrontata dal Comune con due passaggi.

Il piano di primissimo intervento per riaprire la strada al passaggio delle auto dei residenti sarà coperto con risorse comunal. In contemporanea prosegue invece la redazione del più completo progetto di ripristino del versante interessato dai cedimenti. Ieri mattina, insieme all’ufficio tecnico, il sindaco Alberto Giovannetti si è recato sul posto per sincerarsi della situazione dei residenti, della strada e del versante eroso dalle intemperie. "Due persone – spiega il primo cittadino – hanno bisogno di un’assistenza sanitaria particolare: una è seguita dai familiari, per l’altra abbiamo attivato la Croce Rossa tramite la nostra Consulta del Volontariato. Inoltre abbiamo una famiglia con un bambino molto piccolo. L’obiettivo, quindi, è riaprire completamente, il prima possibile e in sicurezza, l’accesso viario a questa comunità: voglio rassicurare i cittadini che siamo al lavoro per farlo". Esaurita la fase di gestione dell’emergenza, la Protezione civile comunale ha infatti passato il “testimone” all’ufficio lavori pubblici, ora impegnato con tecnici propri ed esterni. Inoltre, su indicazione della Provincia, è partito anche il censimento dei danni alle infrastrutture, attivato dall’ente di Palazzo Ducale per capire a quali canali, anche economici, accedere per ottenere i relativi sostegni e ristori.