Frana al cantiere della scuola: "Ora vogliamo chiarezza"

"Vogliamo chiarezza su quanto accaduto al cantiere della scuola Frediani". Seravezza Progressista chiede lumi sulla frana che ha coinvolto il cantiere per la costruzione della nuova palestra accanto alla primaria. "Un evento del genere – spiega – desta seria preoccupazione, non solo per le ripercussioni che avrà sul regolare andamento del cantiere, ma anche per la sicurezza dell’intero stabile al completamento dei lavori. Il disagio e la preoccupazione tra i residenti delle abitazioni sovrastanti sono comprensibili e meritano una risposta tempestiva e concreta da parte dell’amministrazione. Chiediamo che vengano resi pubblici i risultati dei sopralluoghi effettuati, e che venga monitorato costantemente il versante immediatamente a monte del cantiere. Inoltre, riteniamo fondamentale ricevere chiarimenti sui costi necessari per la messa in sicurezza dell’area, nonché sui possibili (ed inevitabili) ritardi nei lavori. Se la frana fosse avvenuta poche ore dopo, sul cantiere sarebbero state presenti delle persone. Siamo amaramente consapevoli dei rischi per le maestranze – incalza – in questo caso delle aziende appaltatrici del cantiere. Rimane fondamentale e tassativo fare luce su quanto avvenuto, assicurandosi che non vi sia stata una sottovalutazione del rischio nella messa in sicurezza del cantiere".