Frana a Palagnana. Isolate tre famiglie. Oggi i lavori di ripristino

Terra e massi ieri all’alba sono caduti sulla via comunale a Palagnana provocando una grossa frana che sta isolando tre famiglie lì residenti. Infatti i detriti scivolati a valle hanno interrotto la strada in località Campanella, la parte più alta della frazione stazzemese, precludendo anche il transito. I tecnici del Comune dopo il sopralluogo hanno incaricato una ditta che dovrà fare il disgaggio del materiale a rischio crollo sulla sponda della scarpata e nel pomeriggio oggi la viabilità dovrebbe tornare normale. Il fronte di frana si aggira intorno ai 50 metri di altezza e 10 di larghezza. A provocare il cedimento sono state le forti piogge e il vento che si sono abbattuti su Palagnana. "Al momento la frana sta bloccando la strada – spiega il sindaco Maurizio Verona – e quindi le tre famiglie che abitano sopra sono isolate. Si tratta di un cedimento di medie dimensioni. Però entro domani pomeriggio la viabilità sarà riaperta per il transito e per il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. Dopo questo primo intervento in somma urgenza, in una seconda fase di lavori, il fronte soprastante verrà messo in sicurezza con l’installazione di reti paramassi".