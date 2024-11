Fotovoltaico al Palasport. Camaiore punta forte sull’energia pulita nelle strutture pubbliche

Da oggi il nuovo impianto fotovoltaico del Palasport di Camaiore – inagibile da quando un nubifragio aveva danneggiato il tetto e il parquet sottostante – è realtà: un’opera finalizzata alla riqualificazione energetica del ‘palazzetto’, che rappresenta uno degli impegni stabiliti tra gli obiettivi per Pluriservizi SpA, la partecipata del Comune. I pannelli solari erano presenti da tempo ma, per tutte le questioni burocratiche, sono entrati in funzione solo da giorni. Il nuovo impianto è stato realizzato sulla copertura della porzione che ospita la piscina comunale ovvero dal lato via Provinciale/Bellosguardo, dove erano posizionati i vecchi pannelli utilizzati solo per la produzione di acqua calda e fuori uso da oltre vent’anni.

L’impianto attuale dunque, più grande e più potente, può contare su ben 150 pannelli fotovoltaici installati per una potenza massima complessiva di circa 85kW. La produzione energetica annua sarà ovviamente legata al ciclo delle stagioni: nel complesso si stima una produzione di circa 105Mwh all’anno, in grado di sopperire a circa il 30% del fabbisogno dell’intero Palasport. Qui non si dovrà vendere energia in surplus dato che comunque sara’ tutta utilizzata. Gli utenti potranno anche monitorare i parametri dell’impianto tramite uno schermo nella hall di ingresso che mostra giornalmente la produzione fotovoltaica e i consumi.

"Il Palasport di Camaiore è una vera eccellenza per tutta la Versilia, utilizzato e frequentato dai cittadini dei Comuni a noi vicini – ha detto l’amministratore della Pluriservizi Riccardo Pardini - il nostro dovere è renderlo sempre più accogliente, funzionale, efficiente e moderno. Questo nuovo impianto fotovoltaico va esattamente in questa direzione, parlando il linguaggio del rispetto ambientale e del contenimento dei costi di gestione".

Il nuovo impianto, che adetto torna a disposisione delle società sportive, ha richiesto un investimento complessivo di circa 150 mila euro, che si prevede sarà recuperato, a fronte delle minori spese per l’approvvigionamento di energia elettrica, in circa tre anni.

L’intervento è stato preceduto da altre opere di efficientamento energetico con la totale sostituzione di tutto l’impianto di illuminazione con lampade a led. "Un’opera fortemente, voluta tanto dall’azienda quanto dal Comune per la messa in campo delle politiche green che stiamo portando avanti su tutti gli immobili di proprietà comunale – assicura il sindaco Marcello Pierucci - Prima del Palasport, importantissimi interventi di efficientamento sono stati eseguiti sulle scuole, sul municipio e sul Teatro dell’Olivo: lavori pari ad oltre 1 milione di euro. Si tratta di un investimento sul futuro: non solo in termini economici, dovuti al grande risparmio nelle spese di climatizzazione o di approvvigionamento elettrico, ma ambientale con una drastica riduzione delle emissioni di Co2 e in generale di agenti inquinanti. Il mondo va in questa direzione, e Camaiore vuol fare e sta facendo la propria parte".

Una questione collegata alla nascita della Comunità energetica su cui Camaiore sta puntando per creare una rete tra produttori e consumatori di energie create in maniera sostenibile.

Isabella Piaceri