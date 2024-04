Fosso Quadrellara. Acque ancora inquinate

È passato un mese ma la vicenda dello sversamento di sostanze oleose (idrocarburi) scoperto lungo il fosso Quadrellara è tutt’altro che risolta. Le indagini della polizia municipale, necessarie per risalire alla causa e stabilire se si tratta di un incidente o di un fatto doloso, sono ancora in corso. E come se non bastasse, è stata rilevata la presenza della stessa sostanza sia in superficie che sulle sponde. Di conseguenza l’uffico ambiente del Comune ha disposto un intervento di bonifica che consiste nella rimozione del materiale per il ripristino ambientale e nello smaltimento dei rifuti prodotti, assegnando tali lavori alla ditta “La Rapida“ di Viareggio per un importo complessivo di poco meno di 5mila euro.

La prima fase era scattata il 2 marzo, con tanto di intervento dei tecnici del Consorzio di bonifica e le successive verifiche di Arpat, con il Comune che aveva provveduto ad aspirare il materiale sversato nel fosso e a mettere in sicurezza la zona per evitare un ulteriore spargimento del materiale. Ora la seconda fase, con la ditta che oltre a caratterizzare la sostanza dovrà rimuoverla, insieme alle panne assorbenti, facendo verifiche sull’intero tracciato del fosso alla ricerca di eventuali residui.

d.m.