Forza Italia sul Vasco Zappelli: "Serve un piano di recupero"

"Il Centro Sportivo Vasco Zappelli è stato a lungo un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità, offrendo spazi di aggregazione e occasioni di incontro a persone di tutte le età. Purtroppo, negli ultimi anni, l’abbandono e la mancanza di investimenti hanno portato questo prezioso bene comune in uno stato di grave degrado", scrive Vittorio Fantoni, coordinatore comunale di Forza Italia, indirizzato all’assessora al sociale Sara Grilli. "La nostra preoccupazione cresce ulteriormente considerando l’importanza strategica del quartiere Varignano, che con i suoi oltre 10.000 abitanti necessita di servizi e infrastrutture adeguate. - continua Fantoni -Siamo convinti che un progetto di recupero, realizzato in collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, possa rappresentare un'opportunità unica per rilanciare le attività sociali e culturali del quartiere. In questa ottica, Le chiediamo un incontro urgente per effettuare un sopralluogo presso il Centro Sportivo e discutere insieme delle possibili soluzioni".