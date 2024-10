Forza Italia riparte dai gazebo. Bigongiari: "Bella iniziativa. Incontrate tantissime persone"

VIAREGGIO

Forza Italia riporta di un "grande successo per i gazebo a Viareggio, Lucca e Bagni di Lucca", realizzati sabato, e parlandone di "grande partecipazione" all’iniziativa politica fatta per "far conoscere il nuovo gruppo dirigente alla cittadinanza e spiegare nel dettaglio il programma di governo e le idee da sviluppare in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana".

Sotto la guida della vice segretaria nazionale, l’onorevole Deborah Bergamini, e del segretario provinciale Carlo Bigongiari, – spiega una nota – gli stand sono stati allestiti in piazza Campioni sulla Passeggiata di Viareggio, in piazza a Bagni di Lucca e in via Beccheria a Lucca. "Abbiamo riscontrato tanti segnali positivi. Molta gente – osserva Carlo Bigongiari – si è fermata per prendere informazioni, per ascoltare programmi e per dare suggerimenti e idee da sviluppare. Una bella giornata di confronto e uno spirito di squadra unico da parte del nuovo gruppo dirigente del partito".

A Lucca, assieme a Deborah Bergamini e al coordinatore comunale Claudio Lazzarini, c’è stato "un buon numero di persone allo stand". Tra gli altri si è intrattenuto al gazebo anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini. A Viareggio, col coordinatore Vittorio Fantoni e il vice coordinatore Stefano Dalle Mura, si è fermato a lungo Ciro Costagliola che si è intrattenuto a rispondere alle tante domande dei cittadini. "Buon successo di persone – aggiunge Bigongiari anche a Bagni di Lucca, grazie al lavoro svolto dal coordinatore comunale Claudio Gemignani e alla consigliera comunale di Bagni di Lucca Laura Lucchesi". Nelle prossime settimane Forza Italia a Lucca organizzerà altri eventi e appuntamenti aperti alla cittadinanza. "Siamo un partito in costante crescita – conclude Bigongiari – e siamo sicuri che lavorando seriamente come stiamo facendo daremo il nostro importante contributo alla prossima tornata elettorale".