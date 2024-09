Forum della Formazione. La kermesse raddoppia con relatori d’eccezione

"Che nessuno resti escluso": con questo spirito, il Forum Internazionale della Formazione si appresta a tornare a Camaiore, il 19 e 20 ottobre prossimi. La manifestazione raddoppia le sue location: non più solo al Teatro dell’Olivo, storica sede, ma anche al cinema Borsalino, sempre nel capoluogo.

"Stiamo registrando una grande attenzione nei confronti dell’edizione di quest’anno del Forum – racconta Sonia Ceramicola, amministratrice di Teseo, la società di formazione che organizza l’evento –, sia per i temi trattati, sia per l’autorevolezza dei relatori. Per questo, su suggerimento e in accordo col comune di Camaiore, abbiamo optato per confermare la manifestazione al Teatro dell’Olivo, aggiungendo anche la sede del cinema Borsalino, dove sarà possibile seguire, in diretta, l’intero Forum, e dove i relatori saranno invitati a passare per salutare personalmente gli intervenuti".

Confermati i nomi già resi noti: Umberto Galimberti, che si concentrerà su un seminario dal titolo "Quando la vita era guidata dal cuore: emozioni e sentimenti nell’era della tecnica", e lo psicanalista Massimo Recalcati, che orienterà il suo intervento sul tema: "Il desiderio come fattore umano". Tra i relatori presenti, inoltre, spiccano due interventi di grande attualità: Roberta Milanese, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice associata al Centro di terapia strategica di Arezzo, tratterà il tema della rabbia ("Si può gestire la rabbia? Strategie per trasformarla da limite a risorsa"); e Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società metereologica italiana, che guiderà i presenti a capire come il fattore umano, tema dell’edizione di quest’anno del Forum, possa influire sulla vita del nostro pianta: titolo del suo intervento sarà: "Uomini e Pianeta Terra: una relazione pericolosa".

Come già accennato, anche la settima edizione del Forum Internazionale della Formazione sarà organizzata dalla società Teseo, con la direzione scientifica del professor Alessandro Mariani, dell’università degli studi di Firenze, e il supporto del comune di Camaiore. La partecipazione è gratuita, con obbligo di iscrizione (le iscrizioni aprono il 1° ottobre alle 10; link d’accesso via mail).