Forte Via al pre-scuola. Anche per l’infanzia

Al via dal 30 ottobre il servizio di pre scuola anche per l’infanzia Giorgini e Caranna. Parte il nuovo servizio di pre scuola finanziato e realizzato dal comune di Forte dei Marmi, che sarà attivo a partire dal lunedì prossimo e che accoglierà i bambini dalle 7.45 fino all’inizio del regolare orario di attività didattica di ciascun plesso. "Consapevoli della necessità e dell’importanza di fornire un supporto adeguato alle famiglie – afferma Elisa Galleni assessore alla pubblica istruzione – a seguito di una manifestazione di interesse inviata nei giorni scorsi ai genitori dei minori frequentanti le due scuole dell’Infanzia del territorio, abbiamo deciso di sostenere quelle famiglie che per esigenze lavorative, necessitano di accompagnare i figli a scuola prima del normale orario scolastico". Il servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 8.30 prevede un costo di iscrizione di 20 euro sia per i residenti che per i non residenti ed una tariffa mensile di 15 euro solo per i non residenti.