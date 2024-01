Forte, un’altra goleada da "sballo". Sedici reti ai veneti rimasti a secco

FORTE DEI MARMI

16

BREGANZE

0

CENTRO PORSCHE FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini El., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi, Compagno, Gil. All.: Bertolucci A. VENETALAB BREGANZE: Verona M. (Tagliapietra), Posito, Torres, Dal Santo, Cocco M., Agostini, Battaglin, Tataranni, Volpe. All.: Crudeli.

Arbitri: Davoli di Modena e D’Alessandro di Viareggio.

Marcatori. Compagno 2’31"; Ambrosio 6’11" e 7’21"; Ipinazar 11’16"; Gil 13’04"; Ambrosio 21’37"; Cinquini 24’18" del primo tempo. Rossi 3’31; Torner 7’07"; Compagno 8’54" e 10’13; Gil 14’52"; Torner 8’09"; Cinquini 18’22"; Ambrosio 20’07"; Rossi 20’52" del secondo tempo.

Note. Pubblico 500 circa con una decina di tifosi ospiti. Espulsi per 2’ Dal Santo, Cinquini, Torner, Posito, Gil.

Forte dei Marmi - Capolista spietata: il Porsche Centre Forte dei Marmi annichilisce un Breganze da troppo poco guidato da Roberto Crudeli e centra la maggiore goleada della stagione: 16-0, primo tempo 7-0. Inizio veemente dei padroni di casa che al 2’ colpiscono la traversa con Galbas e poi prendono subito il largo. A 2’ Compagno sfrutta una superiorità numerica e insacca dal limite. Al 6’ e 7’ show di Ambrosio che prima infila sotto la traversa e poi devia in area un tiro da metà pista di Galbas. Palo di Rossi (8’) seguito dal primo intervento di Gnata su Dal Santo. Nuova accelerazione rossoblu e reti di piazar (11’) che si destreggia in area e Gil (13’) in palleggio aereo. Gnata para due tiri diretti e il Forte supera indenne 4’ di inferiorità per due espulsioni. Nel finale arriva il 6-0 di Ambrosio con pallina infilata all’incrocio al 21’ e il 7-0 di Cinquini ben piazzato in area (24’).

Inizia Rossi (3’) sotto la traversa, prosegue Torner servito da Ambrosio (7’); c’è poi la doppietta di Compagno (8’ su tiro diretto e 10’). Si prosegue con Gil (16’), Torner (18’) e Cinquini (19’) dopo che al 10’ Taiti era subentrato a Gnata restando imbattuto: Sono Ambrosio e Rossi al 20’ a fissare il risultato sul 16-0, ottimo viatico per la gara interna di Champions di giovedì con il Liceo. Prima di ritorno di A1 completata con Montebello-Sarzana 3-4, Trissino-Giovinazzo 5–0 e Forte-Breganze 16-0. In classifica Forte sempre al comando con 39 punti.

G.A.