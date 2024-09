Forte dei Marmi, turista scippato di un Rolex. Due ragazzi inseguono i ladri e recuperano l’orologio

Forte dei Marmi (Lucca), 11 settembre 2024 – Turista tedesco derubato di un Rolex, ma sulla sua strada trova un gruppetto di angeli custodi che gli riconsegnano la refurtiva. Accade a Forte dei Marmi, dove un uomo di 60 anni si è visto strappare dal polso un orologio di valore da parte di due uomini, presumibilmente nordafricani.

Il turista, in quel momento, stava passeggiando insieme alla moglie. Secondo il racconto dei testimoni sono stati alcuni ragazzi a inseguire i ladri a piedi, tornando poco dopo con l’orologio che era stato sottratto. All'arrivo della volante del commissariato, però, i due giovani non erano più sul posto e non è stato possibile avere altri dettagli. Sono in corso le attività per l'individuazione degli autori del furto. E' stato diramato l'invito ai due ragazzi di presentarsi al commissariato di Forte dei Marmi per fornire ulteriori dettagli che potrebbero essere utili per il prosieguo delle indagini.