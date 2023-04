Forte Il cortometraggio con noti volti locali

Un cortometraggio dal sapore mistery tutto in salsa fortemarmina che sta registrando un boom di visualizzioni. Il progetto nasce dalla lettura da parte del regista Nicola Raffaetà del libro di racconti di Giampiero Gelmi "Tre volte Forte": da li ha preso forma lla sceneggiatura del racconto "Il ducaconte" convince l’autore non solo alla realizzazione del film ma addirittura a partecipare come attore. La storia si sviluppa a Forte dei Marmi e ha come protagonista il noto imprenditore Tiziano Nardini che a sua volta si è fatto coinvolgere come attore protagonista. Il racconto scelto è uno dei più brevi (il cortometraggio dura infatti circa 15 minuti) ed è catalogabile come misteryfantasy come tutti i racconti di Giampiero Gelmi. Tra l’altro i due danno prova di ottime capacità recitative: Nardini si trova nel proprio showroom quando un angelo custode appare nella notte. Con i suoi consigli salverà un uomo votato al lavoro e al sacrificio tanto da non accorgersi dei segnali di pericolo che il suo corpo gli manda. Il cortometraggio è visibile sul canale YouTube “Poiana Channel” ed ha avuto il patrocinio del comune di Forte Dei Marmi.