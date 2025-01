Forte e Lido, successi fondamentali. Vittoria tennistica per le zebrette

Regionale Elite. Vittoria importantissima del Forte dei Marmi 2015 sul Pontassieve per 2-1. Carpentieri sblocca su rigore poi ci pensa Lagomarsini a sistemare le cose, dopo il momentaneo pari ospite. "Successo di platino – commenta Sergio Ridolfi – che ci permette di allungare in classifica. Abbiamo meritato".

Classifica: Sestese 44; Affrico 34; Fucecchio 32; Lastrigiana e Maliseti Seano 30; Perignano 28; Cecina 26; Bellariva 24; San Giuliano 22; Lampo Meridien 21; Forte 19; Bibbiena 18; Firenze Ovest 16; Arezzo Academy 14; Pontassieve 12; Atletico Piombino 2.

Regionale. Altro successo di platino è quello del Lido di Camaiore ad Avenza per 1-0. Decide Lari su rigore. "Rimaneggiati dalle tante assenze, i ragazzi hanno saputo giocare una partita coraggiosa e di carattere. Tre punti importanti", assicura Daniele Del Chiaro. Dopo 6 risultati utili cade il Pietrasanta, col Lanciotto 2-1. Non basta Pelucchini. "Anche il pari ci sarebbe stato stretto", dice Luigi Troiso. Sarà il giudice sportivo, invece, a stabilire cosa sarà di Poggio a Caiano-Capezzano. La partita è stata sospesa, nella ripresa e sull’1-0 per i locali, a seguito dell’infortunio a un giocatore del Capezzano. Il ragazzo, comunque cosciente, è stato portato in ospedale per accertamenti.

Classifica: Pieta 2004 46; Atletico Lucca 45; Montelupo 35; Csl Prato 32; Montecatini 31; Pietrasanta 29; San Marco Avenza e Larcianese 27; Capezzano 26; Folgor Marlia 25; Giovani Nova 23; Poggio a Caiano e Capostrada 20; Lanciotto e Lunigiana-Pontremolese 17; Lido di Camaiore 16; Academy Porcari 13; Quarrata 10.

Provinciale Lucca. Vince largo 6-1 il Viareggio col Galleno. A segno Bertola, Belluomini 2, Minichino, Marcellassi e Giannecchini. "Nel primo tempo non è stato semplice. Dominato nella ripresa" dice Valerio Fommei. Bene il Camaiore che strapazza 6-0 il Capannori, con Maini 2, Randazzo, Bichicci, Martinelli e Bastillo.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 36; Viareggio 35; Valle Ottavo 31; Camaiore 25; Vorno 21; San Macario, Montecarlo e Pieve Fosciana 20; Segromigno 18; Galleno 17; Barga e Capannori 6; Pieve San Paolo 5; Polo Lucchese 1.

Provinciale Massa. Largo 6-3 del Real Forte Querceta sul San Lazzaro Lunigiana. In rete Cappè, Luchini, Salvatori, Baccio e Innocenti 2. Lunghi, Giannecchini, Del Bianco e Luisotti per il 4-1 Massarosa sul Ricortola. Non bastano Bertacchini e Ribecai allo Stiava. Il Serricciolo si impone 5-2.

Classifica: Real Forte Querceta 32; Massese 31; Don Bosco Fossone 29; Serricciolo 24; Carrarese Giovani 22; Romagnano 20; Massarosa 19; Montignoso 16; Villafranchese 13; Tirrenia 12; Atletico Carrara e Ricortola 11; Stiava 4; San Lazzaro Lunigiana 3.

Sergio Iacopetti