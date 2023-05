Forte è il secondo comune più ricco della Toscana dopo Lajatico

Forte dei Marmi resta nella hit parade dei comuni più ricchi. Un prevedibile secondo posto inToscana (e il 13° in Italia) per il territorio da sempre considerato isola felice: i suoi 5mila contribuenti hanno dichiarato nel 2021 un reddito di quasi 37mila euro. Se Lajatico, in provincia di Pisa, è il comune più ricco d’Italia con un reddito complessivo medio Irpef medio dichiarato dai contribuenti pari a 54.708 euro, nelle prime 50 posizioni della classifica stilata dalla Cgia di Mestre c’è un altro comune toscano. E’ Forte dei Marmi, guidato dal sindaco Bruno Murzi (nella foto) la località dove il lusso è di casa, meta delle vacanze della famiglia Agnelli, il comune più ‘paperone’ dopo Lajatico: si piazza al 13esimo posto in Italia della classifica condotta dall’ufficio studi della Cgia di Mestre in quanto i suoi 5.071 contribuenti dichiarano mediamente 36.905 euro di reddito, ovvero 3.075 il mese, in un anno, il 2021, segnato ancora dalla pandemia. Nelle prime 50 posizioni non compaiono – tra l’altro – altri comuni toscani. Infatti Firenze si piazza solo 186esima, con 27.636 euro di reddito complessivo Irpef, ma tra i capoluoghi di regione è quarta. Fanno meglio Bologna (29.480), Roma (28.646) e Bolzano (28.473), rispettivamente al 92, 120 e 133esimo posto. L’ufficio studi Cgia ha analizzato i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021. I dati, però non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta (come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario) e da eventuali integrazioni (reddito di cittadinanza, assegno unico, pensioni di invalidità, e così via.). Ovviamente, in questa statistica non sono compresi nemmeno gli effetti del lavoro sommerso e dell’evasione fiscale.