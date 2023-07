"FORTE DEI MARMI: Multe La Piattaforma Non Funziona, Pagamento Ridotto Fino a 10 Giorni"

Il pagamento in forma ridotta delle sanzioni per violazioni al Codice della strada – pari al 30% dell’importo – potrà essere effettuato non più entro cinque giorni bensì entro dieci. La decisione è stata presa in virtù dei problemi informatici che stanno impedendo di pagare le sanzioni sulla piattaforma PagoPA, con la polizia municipale impegnata a risolvere l’inghippo insieme all’azienda fornitrice del programma. "Fino al completo superamento della problematica – spiegano dal comando – i termini per effettuare il pagamento scontato del 30%, normalmente fissati nei 5 giorni successivi al sanzionamento, saranno estesi a dieci. Si consiglia comunque, per procedere ai pagamenti delle multe, di utilizzare il link funzionante https:fortedeimarmi.multeonline.it".