forte dei marmi

Il mondo della notte piange la scomparsa di Ivan Loisin, impegnato come buttafuori in alcuni locali della Versilia e del Cinquale. Il corpo monumentale e scolpito lo aveva resto un apprezzato personal trainer e addetto alla sicurezza oltre che guardia del corpo in tutta Italia. Amava praticare il kickboxing e il judo e viveva assieme al proprio adorato cane.