Forte dei Marmi App per la sosta Nuovo sistema per i pagamenti

Anche a Forte dei Marmi è possibile pagare i parcheggi striscia blu con ParkingMyCar, start up che si sta imponendo in Italia come player nel campo della mobilità ‘smart’. Migliaia di automobilisti potranno così usufruire di un ulteriore strumento digitale che consentirà di organizzare al meglio i propri spostamenti, potendo pagare il parcheggio strisce blu per il tempo realmente usufruito con la possibilità di prolungare o interrompere la sosta. "Siamo orgogliosi di poter garantire i nostri servizi anche a Forte dei Marmi – dichiara il Ceo di ParkingMyCar, Mattia El Aouak – approdando in una città in cui il flusso estivo è storicamente altissimo. Abbiamo creato una rete digitale di parcheggi che permette agli utenti di spostarsi, in tutta Italia, in maniera sostenibile e conveniente, creando un nuovo mondo di vivere la mobilità in cui il parcheggio è completamente integrato nei viaggi e nella quotidianità"