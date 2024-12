Forte Bando delle borse lavoro. Compenso di 400 euro al mese

Nuovo bando per l’assegnazione di borse lavoro destinate ai cittadini in condizioni di disagio socio-economico. Le attività previste includono interventi di piccola manutenzione, supporto logistico in caso di emergenze, vigilanza e pulizia degli spazi pubblici, nonché servizi legati a manifestazioni ed eventi.

Possono presentare domanda i cittadini residenti a Forte dei Marmi da almeno cinque anni (o per almeno 12 anni non continuativi), con un Isee non superiore a 20mila euro in stato di disoccupazione e di età tra i 18 e i 67 anni. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12:30 del 27 dicembre. Ogni borsa lavoro prevede un impegno massimo di 20 ore settimanali, distribuite su sei giorni, con un compenso mensile massimo di 400 euro, esente da imposizioni fiscali. Le attività saranno pianificate in base alle esigenze del territorio e garantiscono copertura assicurativa.

La modulistica è scaricabile dal sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it e all’Ufficio Servizi Sociali.