Fondazione Monasterio. Posto per categorie protette

COADIUTORE AMMINISTRATIVO

Fondazione Monasterio Massa. Avviamento a selezione per l’individuazione di n. 1 soggetto idoneo di cui agli artt. 1 e 8 della Legge 6899 (disabili), per l’assunzione a Tempo indeterminato e Parziale, per chiamata numerica con profilo professionale di coadiutore amministrativo. Scadenza 131123

https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavorocittadiniofferteLavoro.xhtml

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Estar Toscana. Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di complessivi n. 31 posti a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo (area degli assistenti – ruolo amministrativo) riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della legge 6899. Scadenza 21123

https:www.estar.toscana.itindex.php74-2023-con-riservato-disabili-legge-68-99-assistente-amministrativo