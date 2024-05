Fondazione Caponnetto. Entra nelle classi della Pea

Le parole di Domenico Bilotta, vice presidente della Fondazione “Antonino Caponnetto” hanno incantato i ragazzi delle classi seconde e terze della scuola Pea al Marzocchino. Una preziosa opportunità di sensibilizzazione sul tema della legalità, della giustizia, del rispetto delle regole, per crescere cittadini consapevoli, partecipi e pronti a combattere la propria personale battaglia contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia. La Fondazione dedicata al giudice Antonino Caponnetto, padre del pool antimafia, svolge dal 2003 un prezioso lavoro di sensibilizzazione culturale oltre che di contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata. Un percorso che vedrà coinvolto anche il Comune. "L’appello lanciato è che ogni ragazzo può essere ambasciatore di legalità – dice l’assessore Valentina Mozzoni – e per questo, attraverso un progetto condiviso con la Fondazione, porteremo avanti la collaborazione con la Fondazione Caponnetto. Ero ragazzina quando ci fu l’uccisione di Falcone e Borsellino e quei fatti mi hanno segnato. Oggi è importante più che mai insistere per combattere forme di indifferenza per un’educazione alla legalità"