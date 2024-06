Folla in piazza Duomo. Le onorificenze a chi ha dedicato una vita al bene della collettività

Le celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica per la Versilia, si sono tenute a Pietrasanta, dove la prefetta di Lucca, Giusi Scaduto, insieme ai sindaci di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e di Pietrasanta Alberto Giovannetti, ha consegnato i diplomi di conferimento delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, le cui motivazioni sono state lette dagli studenti dello Stagi.

Onorificenza di Grande Ufficiale al professor Pietro Pietrini, psichiatra e professore universitario; è stato inoltre direttore della U.O. psicologia clinica di Pisa fino al 31/10/2015 e, da quella data, direttore della Scuola Imt Alti Studi di Lucca fino al 31 ottobre 2021. Attualmente ricopre, presso la medesima scuola Imt, il ruolo di professore universitario in biochimica clinica e biologia molecolare clinica. La sua attività di ricerca è molto ricca: il professor Pietrini è autore di più di 200 articoli su riviste internazionali di primo piano e la sua produttività scientifica lo pone tra gli scienziati più citati in ambito internazionale nel campo della psichiatria e delle neuroscienze.

Onorificenza di Ufficiale ad Amedeo Pugliese, appartenente fin dal 1994 al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana presso l’ VIII Centro di Mobilitazione di Firenze, nel 2011 viene nominato Vice Commissario del Comitato locale della Croce Rossa di Viareggio, incarico che svolge fino al 2013. Il 13 giugno 2020 viene nominato Presidente dell’Associazione Nazionale del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, Sezione di Lucca, Massa e Viareggio. Ha ricevuto molteplici attestati e benemerenze per la partecipazione a missioni in Italia e all’estero. Tra essi gli attestati governativi e di Croce Rossa per le missioni di pace in Iraq dal 2004 al 2005, l’attestato governativo per la missione relativa al terremoto dell’Aquila e l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro di prima classe Croce Rossa per il suo contributo a seguito della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009.

Onorificenza di Cavaliere al luogotenente dei carabinieri Alessandro Colosimo, ora in pensione. Nel corso del periodo presso il Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Livorno, ha seguito, tra le altre, indagini legate ad omicidi, reati inerenti le sostanze stupefacenti, lo sfruttamento internazionale della prostituzione e reati contro la pubblica amministrazione. Tra i diversi incarichi espletati con impegno e dedizione, si evidenzia, in particolare , quello di responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria dell’ Aliquota Carabinieri presso la Procura di Livorno. Tra i diversi incarichi espletati con impegno e dedizione, si evidenzia quello di responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria dell’ Aliquota Carabinieri presso la Procura di Livorno. Nel periodo di servizio ha seguito attività d’indagine in particolare quelle più delicate riguiardanti i minori.