Fogne a Roma Imperiale. Intervento da 3 milioni. Si concluderà nel 2025

Roma imperiale avrà finalmente un primo importante tratto di fognatura. Inizieranno a settembre i lavori di estensione fognaria e sostituzione della rete idrica di Gaia s.p.a. nella zona vip. "Si tratta – affermano il sindaco Bruno Murzi e il consigliere delegato all’ambiente Enrico Ghiselli – di un intervento atteso da anni che comincerà finalmente a risolvere una mancanza di sistema fognario che ha sempre creato problematiche data la presenza di vasche imhoff che possono potenzialmente creare dispersioni in caso di usura. Un passaggio fondamentale per la salubrità e la tutela ambientale di tutta la zona a cui siamo arrivati grazie ad un lungo e complesso percorso condiviso insieme a Gaia". "Procediamo con le opere che migliorano il servizio offerto in tutto il territorio gestito – dichiara il presidente di Gaia, Vincenzo Colle – non ci tiriamo indietro anche rispetto a interventi più complessi e che richiedono investimenti importanti, come quello a Roma Imperiale".

L’intervento, suddiviso in diversi lotti di esecuzione, prevede un budget importante, pari a oltre 3 milioni euro e ha come obiettivi la realizzazione di 5.70 km di nuova rete fognaria a gravità, 0.5 km di nuova rete fognaria in pressione e 2 nuovi impianti di sollevamento. Ad essere servite dalle nuove infrastrutture saranno 370 nuove utenze. Contestualmente a questi interventi verranno sostituiti 3.80 km di rete acquedotto e ribaltati sulle nuove condotte gli allacci idrici già esistenti; permettendo così un maggior risparmio nei tempi di esecuzione e un minor costo dei lavori. Il progetto si prefigge il compito di incrementare il volume d’acqua da trattare presso gli impianti di depurazione, completare le reti già esistenti e migliorare in generale la qualità delle acque che recapitano poi in mare, contribuendo a migliorare la qualità delle acque della costa. Per quanto riguarda la parte acquedotto invece verranno sostituite le vecchie condotte e apposte saracinesche su punti strategici della rete per consentire di ottimizzare i flussi e ridurre le perdite. I tempi? Sei mesi per la parte idraulica più altri 25 giorni per l’esecuzione del tappeto di usura. A questi potrebbero sommarsi ulteriori sospensioni per l’assestamento complessivo delle opere. Le utenze saranno debitamente contattate in anticipo per concordare il posizionamento dell’allaccio fognario.