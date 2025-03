Focata di San Giuseppe. Una festa per 250 persone

È stata una grande festa per tutto il quartiere dei Macelli. Non più solo i cittadini che da tanti anni si ritrovano nel terreno dei fratelli Pelletti per rinnovare una secolare e propizia tradizione contadina, ma quest’anno anche la parrocchia del Ss Sacramento. Martedì sera almeno 250 persone hanno partecipato infatti alla "Focata di San Giuseppe" (nella foto) per celebrare la vigilia della Festa del papà.

Il rito è iniziato con una messa alla chiesa del Ss Sacramento, rivolta a San Giuseppe, e a seguire c’è stato il falò nel terreno dei Pelletti, tra via della Gora e via Tonfano, alla presenza di tanti giovani. Come sempre ognuno ha portato da bere e da mangiare, in particolare le classiche frittelle, dando vita a un’apericena che ha rafforzato il senso di comunità del quartiere. "La tradizione dell’accensione del falò – ricordano don Roberto, don Messias e le catechiste – affonda le sue radici nella cultura contadina e nella devozione popolare. È un rito di passaggio che segnava la fine dell’inverno e l’inizio della nuova stagione agricola, dato che i contadini bruciavano sterpaglie e rami secchi per preparare i campi alla semina, ma anche un simbolo religioso in quanto il fuoco rappresenta luce e purificazione. Quest’anno abbiamo reso la celebrazione ancor più speciale coinvolgendo i ragazzi e le ragazze della catechesi e le loro famiglie per un momento di preghiera, condivisione e festa".

d.m.