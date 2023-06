Apre il Flora Beach Village: attese migliaia di persone in estate, riempiranno hotel e ristoranti

Viareggio, 2 giugno 2023 – A dare un significativo apporto al turismo locale quest’estate ci penserà la Viareggio Beach Soccer Asd che nel suo particolare quartier generale del Flora Beach Village sul lungomolo proporrà un calendario di eventi ricco con la super ciliegina sulla torta rappresentata dalle finali scudetto di tutte le principali competizioni del beach soccer italiano a cavallo tra fine luglio ed inizio agosto, quando ci sarà il botto di presenze in città fra squadre, addetti ai lavori, famiglie e tifosi.

Il Beach Stadium dedicato alla memoria del compianto “Matteo Valenti“ sarà allestito come ormai da anni sull’arenile del Bagno Flora (dopo le origini al Muraglione in Darsena) per un’estate di intrattenimento, animazione e grande sport in spiaggia come da tradizione.

A beneficiare delle massicce presenze saranno anche molte delle attività limitrofe della Passeggiata che saranno prese d’assalto. Insomma un movimento che farà bene a tutti, dai ristoranti ai bar fino alle strutture alberghiere e ricettive di Viareggio ma anche del resto della costa versiliese.

Nella conferenza stampa di presentazione del palinsesto degli appuntamenti dell’estate al Flora ieri mattina ha preso la parola pure il presidente dell’Associazione Balneari di Viareggio, Luca Lippi, che nel ringraziare il deus ex machina della VBS Stefano Santini ha così commentato: "Qui c’è un modo diverso di stare sulla spiaggia e di vivere il mare. In questo progetto ormai strutturato e affinato c’è dedizione, c’è volontà e voglia di fare qualcosa di fuori dagli schemi, per una proposta turistica differente dai classici canoni, che fa bene a tutta la nostra città".

Il Beach Stadium “Matteo Valenti“ avrà mille e cinquecento posti a sedere più un palco di quaranta metri di lunghezza per accogliere vip, autorità e stampa.

Le tribune rimarranno montate dal 15 luglio al 19 agosto. In questo arco temporale di poco più di un mese oltre agli eventi sportivi ci saranno anche l’attesissima festa diurna a tema di Ferragosto, che riprenderà vita dopo le limitazioni dovute al Covid (che nelle ultime estati avevano cancellato uno degli appuntamenti "must" dell’agosto in Versilia) con l’intrattenimento musicale di m2o, e il concerto di sabato 19 agosto che dovrebbe essere con ingresso libero, aperto a tutti gratuitamente, e gestito da una importante emittente radiofonica regionale (la toscana Radio Stop) e dalla figura di Paola Vannozzi, che porterà un grande artista in concerto.

Simone Ferro