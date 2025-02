Fisoterapisti e infermieri per il Centro medico Versilia

PERSONALE CENTRO MEDICO

Il Centro medico Versilia via del Secco a Lido di Camaiore ricerca FISIOTERAPISTI (anche neo laurati o prossimi alla laurea) da inserire in organico con contratto di collaborazione e INFERMIERI da inserire in organico con contratto di collaborazione. Cv: [email protected]

COMMESSO/A

Profumeria Profumo di Mare a Marina di Pietrasanta cerca Esperienza, conoscenza della lingua inglese. Maggio-agosto 2025, maggio solo fine settimana. Orario 10-12,30/21-23,30. Cv: [email protected]

SALES ASSISTANT

Per prestigioso brand di abbigliamento casual e sportivo, un sales assistant da inserire all’interno del loro punto vendita su Forte dei Marmi. Contratto full time o part time a tempo determinato stagionale (marzo - ottobre) diretto con l’azienda.

Ccnl commercio - sono previsti buoni pasto e scontistiche su prodotti. www.infojobs.it