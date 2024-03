Finti carabinieri derubano pensionato

Un’altra truffa ai danni di un anziano. È stata messa a segno da una coppia di giovani (un uomo e una donna) al cimitero di Massarosa. Per le modalità dell’azione e la velocità d’esecuzione, si tratta probabilmente delle stesse persone (due vigliacchi) che aveva messo a segno un colpo analogo nei giorni scorsi a Torre del Lago. In entrambi i casi, infatti, hanno avvicinato la vittima a bordo di un grosso scooter e si sono spacciati come esponenti delle forze dell’ordine. Con questa scusa hanno indotto l’uomo che avevano preso di mira (un anziano che andava al cimitero a visitare la tomba della moglie defunta) a consegnargli il portafoglio, dicendogli che dovevano controllare i documenti. Ovviamente con il portafogli in mano sono rimontati in sella e sono fuggiti via, lasciando la vittima nello sgomento.

Stesse modalità d’azione, come si diceva, qualche giorno fa a Torre del Lago. In quel frangente la coppia di truffatori, spacciandosi per esponenti delle forze dell’ordine ed esibendo un falso tesserino, avevano portato via anelli e catenina d’oro a un uomo di 73 anni. Che poi aveva sporto denuncia ai carabinieri.