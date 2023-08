Fine settimana per tutti i gusti Teatro, bande e burattini

Dopo il successo in Sicilia dove ha debuttato in prima nazionale al Tindari SwitchFest nella cornice del Teatro Greco Antico, Aphorismos arriva in Versilia. Aphorismos (Indagine Poetica in quadri onirici nell’alto mare aperto) è il titolo del nuovo spettacolo di Federico Barsanti che è in scena stasera alle 21 al Mosaica di Lido di Camaiore. Oggi e domani alle 21 il Quartetto di Bande Giovanili Provinciali e Regionali Anbima Aps chiude la 69esima edizione del Festival Puccini, a Torre del Lago. Stasera alla fine del Campus “Musica Insieme”, si esibisce la Banda Giovanile Provinciale ANBIMA Lucca e la Banda Musicale Giovanile del Piemonte. Domani saliranno sul palcoscenico le Bande Giovanili Regionali ANBIMA Liguria e ANBIMA Puglia. Domani al Museo della Bonifica e dell’irragazione in scena alle 18 i burattini contro lo spreco di acqua. L’evento a cura di Nata Teatro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo. Lo spettacolo di e con Cinzia Corazzesi e musica di Lorenzo Bachini è per i più piccini.