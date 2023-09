Fine settimana di arte e di sport Tanti appuntamenti e mostre

Domani in piazza XXIV Maggio a Tonfano torna “Shopping d’estate“, il mercatino di prodotti artigianali curato dall’associazione Rilax che si prolungherà fino alla sera di domenica. Nel pomeriggio dalle 16 grande attesa per il velocista Simone Ceccarelli che sarà la “guest star“ del secondo meeting “Città di Pietrasanta“ con oltre 150 atleti impegnati in 12 specialitù di gara, tra pista e pedane. Fra centro storico e Marina proseguono le mostre “Flowers for Future”, a palazzo comunale, chiude domenica; “Flusso Atmosferico” nella sala delle Grasce; “Surfisti. Cacciatori di orizzonti” negli spazi del San Leone; “Exploring the Ego of Times” a Palazzo Moroni, “ Il’ll be back soon”, nel Battistero del Duomo di San Martino chiude domenica; “La mia Guernika”, murale di Tano Pisano in via Sant’Agostino; “Omaggio agli artigiani” a Tonfano, da

via Versilia al pontile e “Fragilità”, la mostra estiva firmata da

Bernard Bezzina con installazioni nelle piazze Duomo e Carducci, nella chiesa e nelle sale del Chiostro di Sant’Agostino.