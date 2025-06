Fiera San Luigi. Sei giorni di iniziative

Cucina con piatti tipici versiliesi, torneo degli sbandieratori, musica con l’omaggio a Lucio Dalla, la tradizionale processione e un angolo riservato allo sport. Torna la fiera di San Luigi, appuntamento che per la comunità di Ripa fa rima con aggregazione ed eventi, che quest’anno saranno "spalmati" su sei giorni. La fiera si terrà in piazza Europa da domani a domenica e il 20-21-22 giugno, con tutti i prodotti tipici e la cucina locale affidati agli stand gastronomici a cura della contrada La Lucertola. L’apertura degli stand è prevista domani alle 19 (orario che si ripeterà ogni sera) con grigliate di carne, tordelli, patatine fritte, birra e cocktail bar. Inoltre dalle 21 in poi ci sarà sempre musica dal vivo.

Scendendo nei dettagli, domani sera si esibirà la band "Leo Badiali and friends", mentre sabato Peter dj farà ballare tutta la piazza. Domenica, sia al mattino che al pomeriggio, ci sarà il trofeo "San Luigi Gonzaga-Memorial Valentina Buselli", appuntamento nazionale con gli sbandieratori e i musici. Poi alle 19 l’apertura degli stand e alle 21 il tributo a Dalla con Alex Mastromarino. Il tempo di rifiatare, poi la fiera di San Luigi tornerà il 20 giugno con la processione a partire dalle 21. Il giorno dopo, al mattino, ci saranno i festeggiamenti di San Luigi con banchetti e tanto divertimento. Alle 19 apertura degli stand e alle 21 il tour del "Mamamia" di Torre del Lago. Dulcis in fundo, il 22 giugno dalle 16 in poi spazio alla giornata dello sport alla presenza delle associazioni del territorio. Seguirà alle 17,30 la staffetta delle contrade under 14 e alle 21 la musica con il dj Marco Bresciani. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 339-341 5717 oppure il 338-581 4559.