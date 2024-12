Fiera di Santo Stefano. Circolazione modificata

Il 26 a Vallecchia si terrà l’annuale Fiera di Santo Stefano sulla via Provinciale, piazza del Monumento e via Pilli e dalle 10 dalle 11,30 avrà luogo la “70^ Coppa S. Stefano”, gara podistica. Ecco che è previsto il divieto di transito e sosta nel tratto tra le vie Solaio e Croce Verde; senso unico di marcia verso nord nel tratto tra via Croce Verde ed il Ponte Foggi con divieto di sosta ambo i lati; in via Solaio, divieto di sosta nel tratto fra via Provinciale Vallecchia e via Croce Verde,via Croce Verde, senso unico di marcia da via Solaio a via Provinciale Vallecchia (verso Massa), con divieto di sosta. In via Pilli, tra piazza del Monumento e piazza della Chiesa: divieto di transito e sosta; in via Pescarella divieto di transito in direzione Viareggio nell’orario previsto per la corsa 9-12; chiuse via Provinciale Vallecchia (tra Pozzone e fino al confine con Seravezza) via Solaio (tra la Provinciale e la Croce Verde), via Pozzone, via Vallecchia Vecchia strade interessate dalla corsa divieto di transito e sosta in orario 9,30-11,30.