Fiera di San Giuseppe: tutto pronto. Ci sarà la cavalla parlante star della tv

Si avvicina la tradizionale fiera patronale di San Giuseppe con novità relative all’organizzazione delle aree espositive e con un’ospite speciale: la cavalla parlante. Si comincerà a respirare il clima di festa già da venerdì 15 con l’attivazione del luna park in piazza Lavoratori del marmo; altro appuntamento anticipatore è quello di domenica 17 con l’esposizione canina, a cura di Federcaccia, nell’area della sagra della Quercia, ai piedi del cavalcaferrovia (lato mare). Eventi che condurranno alla giornata di festa di martedì 19 che darà spazio al tradizionale mercato, alla fiera agrozootecnica, ai mercatini, alla Corte dei sapori e alle associazioni locali.

I visitatori potranno trovare l’area mercato nelle vie Federigi, via Fratelli Rosselli, via Don Minzoni, nella piazza Pellegrini e nella piazzetta delle Torri. Una novità riguarda la fiera agrozootecnica che, da via Ranocchiaio, sarà trasferita nella centralissima piazza Matteotti.

"Questo settore è molto attrattivo - commenta Adamo Bernardi, assessore alle fiere - e quindi pensiamo che questa riorganizzazione sia proficua anche per un accentramento della fiera stessa. Quest’anno, poi, ci sarà un’ospite molto particolare: Edera la cavalla parlante che rappresenterà una curiosa attrazione". Due le esibizioni in programma per questo cavallo, reduce dallo Show dei record di Gerry Scotti, alle 11 e alle 17 I visitatori troveranno poi i mercatini a cura di QuercetArte e dell’Associazione Rilax in piazza Pertini e in via 1° Maggio, la Corte dei Sapori che sarà riproposta nell’area Comid. Infine le associazioni che avranno l’opportunità di far conoscere le proprie attività nell’area loro riservata in piazza Donatori del Sangue e in via Fratelli Rosselli. Il settore della protezione civile troverà spazio in quest’ultima strada, tra piazza Pellegrini e l’ufficio postale, dove si potranno incontrare i volontari di Muttleys e della Croce Bianca. "Anche quest’anno – aggiunge – lasceremo delle fasce aperte alla circolazione, come la via che costeggia piazza Matteotti davanti alle banche, percorribile a senso unico in direzione monti mare, lo stesso accadrà su via Ranocchiaio". Per quanto riguarda i parcheggi, c’è lo spazioso terminal ferroviario.