Fiera di San Giuseppe. Annullato il luna park a causa del maltempo

Sarà una fiera patronale di San Giuseppe senza luna park, quella in programma mercoledì a Querceta. Le condizioni meteo avverse non hanno consentito il montaggio delle attrazioni che avrebbero dovuto entrare in funzione già oggi. Ieri è arrivata la comunicazione agli uffici comunali con la quale si fa presente la decisione assunta concordemente dai gestori, dato che il forte maltempo di questi giorni rende impossibile il montaggio delle diverse attrazioni che avrebbero dovuto trovare posto in piazza Lavoratori del marmo.

"Siamo dispiaciuti per questa situazione ma comprendiamo appieno le difficoltà dei giostrai – commenta l’assessore alle fiere Adamo Bernardi – purtroppo le persistenti condizioni meteo hanno reso impossibili le operazioni di installazione delle giostre per bambini. Confidiamo nel fatto che, dopo questa settimana di piogge, la fiera di mercoledì possa svolgersi con il bel tempo per dare la possibilità ai numerosi visitatori attesi di godere appieno di questo tradizionale e atteso appuntamento".