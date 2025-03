Fiera di San Giuseppe . La nuova formula convince

Una fiera che ha soddisfatto tutte le aspettative, con un flusso continuo di visitatori che, per tutta la giornata di oggi ieri ha movimentato. L’assessore al commercio e alle fiere Adamo Bernardi non ha riserve a definire in questo modo la festa patronale di San Giuseppe, frutto di qualche cambiamento e sperimentazione avviata in questi anni, per migliorarne l’organizzazione, rispondendo alle richieste degli espositori e soddisfacendo al contempo le aspettative dei visitatori. "In questi anni abbiamo apportato delle modifiche sperimentali – sottolinea – sino a giungere all’attuale assetto che possiamo definire definitivo perché rispondente a tutte le esigenze organizzative e di resa, soddisfacendo espositori e visitatori che hanno tenuto ad esprimere il proprio apprezzamento". Il bel tempo è stato elemento per la buona riuscita della fiera, con tutti i posteggi degli espositori occupati. Le dimostrazioni e le esibizioni di cavalli hanno calamitato, così come è stata gradita la possibilità di offrire ai bambini un giro gratuito sui cavallini del forte. Alla tradizione sono state inserite nuove proposte per rendere l’appuntamento più attrattivo