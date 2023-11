Fiera del turismo a Londra. Il Grand Hotel Royal sonda il mercato inglese

Il Grand Hotel Royal di Viareggio in vetrina al World Travel Market di Londra. La manifestazione è da sempre considerata un must per il settore turistico. Durante il World Travel Market vengono presentate numerose destinazioni internazionali del settore turistico davanti a un pubblico specializzato di professionisti. Si tratta di un’opportunità unica per l’intera industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze. Per i partecipanti al WTM, la manifestazione rappresenta un vantaggio competitivo e la possibilità di essere continuamente aggiornati con le ultime notizie sullo sviluppo del settore.

Tema portante della 43ma edizione della fiera turistica britannica è il ‘Power to Change’, ovvero come i viaggi abbiano il potere di cambiare il mondo. Come ogni anno, anche il Grand Hotel Royal di Viareggio è presente nel padiglione Italia con una delegazione composta dal direttore Marino Patruno e dalla vice direttrice Mariarosaria Musello. "Siamo felici e orgogliosi di essere qui, a Londra, a rappresentare Viareggio - dice il direttore Patruno - In poco tempo abbiamo incontrato moltissime persone e raccolto numerose prenotazioni per la prossima stagione. Segno evidente di grande attenzione da parte degli inglesi, che confermano il gradimento per la nostra struttura e per il territorio versiliese. In queste prime ore di presenza a Londra siamo già arrivati a grandi numeri di prenotazioni per i mesi estivi. Dopo la chiusura invernale, il Grand Hotel Royal riaprirà a marzo, per le festività pasquali. Le premesse ci sono tutte per una nuova e importante stagione".

"Va sottolineato che la concorrenza è fortissima - prosegue Patruno - Grecia, Cipro, Malta e soprattutto la Spagna sono molto richieste. Catalogna, Baleari e Tenerife sono mete turistiche che hanno un gradimento altissimo da parte degli anglosassoni. Ed è per questo che la nostra presenza al VTM si rivela importante. Il nostro lavoro viene apprezzato e valorizzato dalla presenza di una forte delegazione di imprenditori italiani. Veniamo puntualmente tutti gli anni proprio per consolidare il successo ottenuto in questi anni e per promuovere il territorio.” In questi giorni i riflettori si sono accesi anche sul vertice annuale dei ministri, dal titolo ‘Trasformare il turismo attraverso i giovani e l’istruzione’, nell’ottica di una forte attenzione alla sostenibilità e all’inclusione nel futuro del settore. Patruno ha poi ricordato che “era presente il nostro ministro del turismo, Daniela Santanchè, che si è soffermata alla postazione del Royal presso il padiglione Italia".

Il nostro Paese è stato presente massicciamente al Wtm 2023 con un padiglione che ha accolto 15 regioni, città, tour operator incoming oltre a Ita Airways.