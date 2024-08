Fiera del Nove. Sarà affidata alla Pro Loco

E’ stata assegnata in via sperimentale alla Pro Loco Seravezza l’organizzazione della Fiera promozionale del Nove in programma l’8 settembre. Una decisione presa dall’amministrazione non solo alla luce del fatto che è attualmente in corso, da parte dell’Ufficio Attività Produttive, in un’ottica di promozione e valorizzazione delle Fiere e dei mercati comunali, la revisione del Piano e regolamento comunale che disciplina il commercio su aree pubbliche, ma anche preso atto che l’organizzatore – cioè l’ex Comunità Montana Alta Versilia, ogg Unione dei Comuni della Versilia – ha dichiarato di non coordinare più la manifestazione. La fiera proporrà al giardino del Mediceo, in un’area di 5mila metri quadrati, 70 espositori con animali e attrezzature, prodotti tipici e arredo giardino.