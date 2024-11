Fiera agrozootecnica di San Biagio: è già aperto il bando

Pubblicato il bando per l’assegnazione di 33 posteggi destinati a commercianti e produttori agricoli in occasione della fiera promozionale agrozootecnica di San Biagio in programma il 3 e 4 febbraio. La partecipazione è riservata agli operatori del settore alimentare e non, questi ultimi con articoli zootecnici e altri prodotti caratteristici. Possono presentare domanda commercianti su aree pubbliche, produttori agricoli, imprenditori iscritti al Registro delle imprese e persone con disabilità: le istanze, corredate da marca da bollo, dovranno essere inviate per pec a [email protected] entro le 12 di mercoledì 11 dicembre. L’assegnazione dei posteggi avverrà attraverso una graduatoria unica, stilata tenendo conto delle presenze accumulate nelle edizioni precedenti, dell’anzianità di iscrizione al Registro delle imprese e, in caso di parità, dell’ordine di arrivo delle domande. Per aderire è richiesto un contributo forfettario di 33,10 euro, da versare con PagoPa. Bando completo e modulistica su www.comune.pietrasanta.lu.it.