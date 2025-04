Fidia Arata, un uomo di etica e morale

Il professor Fidia Arata, uomo, politico e appassionato di cultura. Oggi alle 18 a Villa Bertelli verrà ricordata la sua figura nell’evento patrocinato dal Comune in collaborzione col Comitato di Vittoria Apuana. "Una vita tra etica e politica" riassume quel suo saper stare in equilibrio tra la politica e la cultura: a moderare sarà la figlia Silvana Arata e interverranno il professor Franco Pezzica studioso e critico letterario, Massimo Marsili e Roberto Bertola e alcuni rappresentanti del Club Alpino Italiano di cui Arata ha fatto parte essendo stato consigliere nazionale e fondatore con altri membri del Rifugio Forte dei Marmi. Partigiano e combattente, esponente di rilievo del Partito socialista italiano, ha partecipato alla vita pubblica ricoprendo svariate cariche: negli anni ‘60 è stato presidente dell Ente provinciale per il Turismo e negli anni 70 e ‘ stato tra i “ pionieri“ della Regione Toscana restando per tre legislature con vari incarichi tra i quali vicepresidente, assessore al turismo, alle attività produttive, presidente di commissioni. Ha inoltre fatto parte dei consigli dell’Istituto del Commercio Estero e dell’Enit. Nel 1985 fino al 1990 è stato sindaco di Forte dei Marmi e presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Turistici poi confluita nell’Anci. Docente di filosofia presso la facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Pisa, ha pubblicato numerosi saggi. Nel 2015 è stata pubblicata la nuova edizione del piccolo saggio “Dell’ economia e dell’ etica” a cura di Maria Pacini Fazzi editore.

Fra.Na.