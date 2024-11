Festival Pucciniano. Il compositore Taddeo è il nuovo direttore artistico

È Angelo Taddeo il nuovo direttore artistico del Festival Puccini, nominato dal consiglio di amministrazione della Fondazione Festival Pucciniano presieduto da Fabrizio Miracolo.

Una nomina che si fonda sull’analisi dei curriculum pervenuti dei candidati al ruolo a seguito alla manifestazione di interesse bandita dalla Fondazione. "La solida esperienza professionale, unita a una profonda conoscenza del repertorio pucciniano e del panorama operistico internazionale, lo rende il candidato ideale per ricoprire questo incarico": queste le motivazioni con cui il presidente Miracolo ha proposto la nomina al consiglio d’amministrazione.

"La sua capacità di coniugare tradizione e innovazione – ha spiegato ancora il presidente – rappresenta un elemento strategico per garantire la crescita e il prestigio del Festival".

Angelo Taddeo (nella foto) è nato a Capua; ha eseguito accanto agli studi classici e quelli musicali di Alta Composizione, diplomandosi in Italia in Strumentazione per Banda e in Romania in Direzione di Coro. Ha successivamente studiato Direzione d’Orchestra sotto la guida del maestro Nicola Samale iniziando una lunga attività direttoriale e manageriale esibendosi in Italia ed Europa collaborando con prestigiose orchestre.

redviar