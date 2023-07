Festival Puccini, un anno fa l'Ucraina, oggi il Maestro russofono Latham Koenig

TORRE DE LAGO

La muisca unisce, crea ponti, favorisce le contaminazion. Eppure dal febbraio dello scorso anno la guerra Russia-Ucraina ha portato una spaccatura nel mondo dei direttori d’orchestra. "La logica che sta dietro a queste scelte – si osserva negli ambienti lirici italiani – è molto chiara: "o stai con Putin o stai con il mondo occidentale. Decine di migliaia di musicisti, di giovani, sono scappati dalla Russia. Le orchestre occidentali si trovano oggi gremite di musicisti provenienti dalla Russia". "Ma c’è un eccezione – aggiungono gli stessi ambienti lirici –: il Festival Puccini di Torre del Lago". Che accade? "Recentemente il neo presidente Luigi Ficacci, ha annunciato (per i ben informati senza nenanche informare il Cda), che il direttore artistico e musicale del Teatro sarà il Maestro Jan Latham-Koenig, attuale dirigente del Teatro Novaya Opera di Mosca, il terzo teatro della città. Sul sito del Teatro risulta ancora oggi con la carica di Principale Direttore Ospite. E il sito Operabase riporta le sue ultime recite in quel Teatro: 56 aprile 2023 (la Boheme), 16 giugno 2023 (La resurrezione di Mahler), 4 luglio 2023 (Il Principe Igor di Borodin". I fini osservatori dell’Opera, quindi si pongono una domanda: Giorgio Del Ghingaro sa tutto questo? Oppure nessuno glielo ha detto". Ma, soprattuto si chiedono questi operatori culturali il Festival di Puccini è schizofrenico? Un anno fa celebrava l’Ucraina invitando il Teatro di Leopoli per la Boheme. Oggi invece, per celebrare il centenario di Puccini chiama il russofono Jan Latham Koenig". Interrogativi legitimi, anche se non si può non notare che il Maetro Latham Koenig diventerà ufficialmente direttore del Pucciniano solo 2024 e, non è detto che a quella data abbiamo risolto tutti i precenti contratti.