Festival Nessiah. Il concerto dell’Aleph Trio

Tappa viareggina per il festival Nessiah, organizzato dalla Comunità ebraica di Pisa e Viareggio con la direzione del maestro Andrea Gottfried. Stasera alle 21 a Palazzo delle Muse concerto di Gabriele Coen Aleph Trio, con canzoni hiddish e sefardite.

In scena: Gabriele Coen (in foto), sax soprano, clarinetto; Barbara Eramo, voce e Alessandro Gwis, pianoforte. Ingresso libero. Dopo una lunga esperienza nel mondo della musica strumentale ebraica, Gabriele Coen torna con un nuovo progetto che esplora l’intensità emozionale del canto ebraico incentrandosi sulle canzoni yiddish dell’Europa centro-orientale e sulle melodie sefardite delle comunità mediterranee. Eramo e Gwis portano nella scena musicale italiana una fusione unica di suoni e influenze, arricchita da una prospettiva internazionale e uno spirito di innovazione artistica. Gabriele Coen è un sassofonista, clarinettista e compositore italiano che unisce jazz e musica etnica mediterranea ed est-europea. Fondatore del gruppo KlezRoym e del progetto “Jewish Experience”, ha inciso per l’etichetta Tzadik Records di John Zorn e composto colonne sonore per il cinema. Barbara Eramo è una cantante e autrice tarantina nota per le collaborazioni in ambito musicale e cinematografico.

Alessandro Gwis è un pianista e compositore romano, membro del gruppo Aires Tango e autore di tre album solisti. È noto per la sua versatilità che spazia tra jazz, musica elettronica e composizioni per cinema e teatro. Ha collaborato con numerosi artisti del jazz e della musica leggera italiana, come Paolo Fresu e Gianni Morandi.