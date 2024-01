Festival di Burlamacco. Solo 4 biglietti a testa

Domenica inizia la prevendita del Festival di Burlamacco. Passata la Befana come ogni anno inizia la prevendita dei biglietti per il Festival di Burlamacco 2024, in programma nelle due serate di venerdì 26 e sabato 27 gennaio, con inizio alle ore 21.15 presso il Teatro Jenco di Viareggio.

I biglietti, posto numerato (12 euro il venerdì, 15 euro il sabato), saranno disponibili da nell’unico punto vendita ufficiale: dalle 15 alle 18 al circolo “Il Fienile” in via Del Pastore n.1 (Quartiere Varignano). Per venire incontro alla grande richiesta di partecipazione del pubblico, anche quest’anno dati i limitati posti a sedere, è stato fissato per la serata finale di sabato 27 gennaio, un tetto massimo di vendita di 4 biglietti a persona (compreso l’acquirente del biglietto). Oltre a domenica 14, la prevendita dei biglietti continuerà nei giorni di martedì 16 e giovedì 18 dalle 16 alle 18 fino ad esaurimento posti: "Ulteriori giornate di prevendita verranno comunicate in seguito dai nostri canali ufficiali (sito internet www.carnevalari.it e pagina Facebook del Festival di Burlamacco). Come ogni anno, il Festival di Burlamacco e le iniziative collaterali del Movimento, andranno a finanziare il progetto di beneficenza 2024 dei Carnevalari che verrà presentato nelle prossime settimane.