Festival di Burlamacco. Selezionati i 12 brani finalisti

Sono state scelte le 12 canzoni che parteciperanno alla fase finale del Festival di Burlamacco 2025, che si svolgerà nei giorni di venerdì 31 gennaio e sabato 1 Febbraio alle 21,15 al Teatro Jenco. Le 12 canzoni finaliste sono state scelte dalla commissione selezionatrice tra le 26 proposte che erano arrivate. La commissione ha scelto anche altre 9 canzoni che entreranno a far parte del tradizionale cd ufficiale della manifestazione oltre, naturalmente, ai 12 brani finalisti. Il Festival di Burlamacco, come ormai tradizione, anticipa l’inizio vero e proprio del Carnevale che avrà sabato 8 febbraio l’inaugurazione con il primo corso. Gli organizzatori del Festival di Burlamacco ringraziano per il grande lavoro svolto tutti gli autori e i cantanti che ogni anno contribuiscono a mantenere viva la tradizione musicale del Carnevale viareggino.