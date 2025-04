Festival del Riuso: oggetti d'antiquariato e vintage in piazzale Papa Paolo VI

Oggetti d’antiquariato, abbigliamento vintage, anelli, collane, bici e fotografie d’epoca, che raccontano momenti e attimi passati, storie, vite e ricordi. Sono quelli che hanno riempito e inaugurato il Festival del Riuso in piazzale Papa Paolo VI, l’iniziativa dell’associazione Occhio del Riciclone con il patrocinio del Comune, che tornerà, con gli stand di oggetti riusati, o riscoperti, ogni quinta domenica del mese.

Un progetto destinato al riutilizzo del materiale, portato avanti anche dai laboratori per avviare i più piccoli al riciclo ecologico dell’oggettistica, che vuole difatti contrastare la politica dell’usa e getta sensibilizzando la comunità al riciclaggio, coinvolgendo non solo i soci dell’associazione che girano nelle piazze toscane da anni, ma anche gli stessi residenti che scovano, tra il loro passato e presente, oggetti antichi, vintage e d’antiquariato. È infatti una piazza, quella che ha ospitato la prima giornata del Festival, di visi, oggetti e storie, dalla ex parrucchiera che, dopo la pensione, ha deciso di abbracciare la sua passione per la gioielleria mettendosi dietro il banco, alla cassiera di teatri e cinema che, tra un turno e l’altro, coltiva l’amore per l’antiquario e la moda.

"C’è stata una notevole presenza di pubblico con la soddisfazione degli espositori - racconta Moreno Rossi, responsabile dell’organizzazione e dell’associazione Occhio del Riciclone - Direi che il mercatino è riuscito e ci sono stati anche calorosi complimenti dai residenti del quartiere, che ringraziano anche l’amministrazione comunale".