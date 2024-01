Festeggiano Forte e Sporting. Massarosa si concede il poker

Forte 2015-Capannori 2-1

Convincente successo degli squali: dopo 10 minuti Maggi con un gran tiro sigla l’1-0, raddoppio al 32’ con il centrale Vaira che di testa su calcio di punizione battuto da Bresciani supera il portiere ospite, accorciano gli ospiti al 50’ su un calcio di rigore discusso, Micheletti supera Barsanti e fa centro.

Romagnano-Capezzano 3-1

Ancora uno stop per i ragazzi di mister Coli. Apre Fruzzetti al 29’ dopo un bello scambio in velocità, raddoppia Biagini Mirko su calcio di rigore al 42’ spiazzando Bartelletti. Accorcia le distanze Correia al 65’dopo una bella fuga di Caniparoli e sul suo cross il numero nove ospite non lascia scampo al portiere. I massesi passano sul +2 sempre con Fruzzetti che al 93’ fulmina la difesa ospite.

Atletico Lucca-Corsanico 1-0 Ancora fermati gli orange, decide una rete di Berrettini al 62’ direttamente dagli undici metri con un gran diagonale imparabile che spiazza il portiere, nella ripresa Del Frate che coglie una traversa e Simonini impegna l’estremo difensore ospite al 72’.

Valdera-Torrelaghese 3-0

Uuna tripletta di Cristiano Matta affossa i gialloviola e lancia i padroni di casa nelle zone alte della classifica. Primo gol locale al 30’ con un diagonale dalla distanza, raddoppio con un preciso colpo di testa all’ angolino e tris finale in contropiede al 87’

Carrarese -Lido 2-0

Niente da fare per i cavallucci che escono sconfitti dopo comunque una buona gara, prima Davini al 62’ insacca di precisione e poi Fruzzetti in contropiede fissa il due a zero finale al 88’.

Sp. Camaiore-Ricortola 4-3 Prezioso successo dei ragazzi di Palmerini che colgono tre punti in rimonta vitali nella corsa alla salvezza. Apre Simonini al 15’ con un diagonale chirurgico, poi Bertelloni al 22’ risolve una mischia, gol del sorpasso al 35’ dello stesso giocatore con un potente tiro dalla distanza e calcio di rigore realizzato a firmare il tris al 40’. Prodezza per il 2-3 di ’El Kun’ Luisotti che al 65’ pareggia e ancora Pellegrini autore di un tap vincente in area al 89’.

Massarosa - San Prospero 4-1 Apre Volpe al 10’ e raddoppia Bartoli al 22’ di testa, tris di Tomei nella ripresa al 65’. Poker finale biancorosso di Frisoli al 77’, gol della bandiera ospite per Cortopassi al’86’.